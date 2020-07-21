2020-07-21T06:31:24+03:00
Общество

На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.На улице Харьковской в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Максима Горького и Харьковской, а также на улице Харьковской в районе дома №31. Кроме того, светофоры погаснут и на пересечении улиц Дамбовской и Губкина. Это произойдет с 13.00 до 17.00.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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