Тюменец похитил саженцы яблонь и груш и продал их знакомому. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть полиции обратилась жительница Тюмени. Женщина сообщила, что недавно ее семья получила землю под строительство в поселке Богандинский, который использовался в качестве сада. Приехав в очередной раз, гражданка обнаружила, что с участка кто-то похитил 10 саженцев яблонь, груш и вишни.

Полицейские осмотрели место преступления и установили, что участок, с которого пропали саженцы плодовых деревьев, огражден забором лишь частично. Правоохранители изъяли улики и задержали подозреваемого, коим оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

– Мужчина пояснил, что вечером проник на участок, выкопал саженцы и продал их случайному знакомому. Деньги он потратил на приобретение алкоголя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.