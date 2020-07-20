2020-07-20T16:06:40+03:00
Общество

Тюменцам выплатили 171 миллион рублей долгов по зарплате

Возбуждено 16 уголовных дел
Вадим Бегун
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Тюменцам выплатили 171 миллион рублей долгов по зарплате.Тюменцам выплатили 171 миллион рублей долгов по зарплате.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменцам с начала года выплатили десятки миллионов рублей долгов по зарплате. Всего же прокуроры выявили 1 753 нарушения в сфере оплаты труда.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлекли 129 человек, к административной – 145. Возбуждено 16 уголовных дел, из них 14 – по материалам прокуратуры.

– В результате совместной деятельности прокуратуры области, правительства области, Государственной инспекции труда, следственного комитета, службы судебных приставов, налоговой службы, Росреестра в регионе в первом полугодии 2020 года были погашены долги по заработной плате в общей сумме более 171 миллиона рублей, – рассказали в ведомстве.

По состоянию на 1 июля 2020 года в области 26 организаций имеют задолженность по зарплате на общую сумму свыше 137 миллионов рублей. Более половины этой суммы приходится на 13 организаций, в числе которых завод «Сибнефтегазмаш», Ялуторовский автомобильный завод, а также ЗАО «Тюменский строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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