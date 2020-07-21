«Написал явку с повинной»: тюменца, похитившего батареи, замучила совесть

21 Июль 2020 2020-07-21T09:32:34+03:00

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В дежурную часть голышмановской полиции обратился ранее не судимый 45-летний местный житель. Мужчина неожиданно заявил, что совершил кражу на территории поселка.

Ранним утром пьяный сельчанин проник в один из домов поселка, сорвав навесной замок с входной двери и похитил четыре чугунные батареи отопления. Похищенное имущество фигурант сбыл в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

– По словам жителя Голышманово, около суток он переживал о содеянном, поэтому написал явку с повинной. По данным экспертизы, сумма ущерба составила более шести тысяч рублей. Полицейские связались с хозяйкой дома, проживающей в Тюмени, и сообщили ей о произошедшем. Часть похищенного изъята и будет возвращена владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи за подобное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU