В Тюмени пройдет прямой эфир «Сроки выплат пособий при прямых выплатах по материнству»

20 Июль 2020 2020-07-20T15:06:24+03:00

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24 июля на detkityumen.ru состоится прямой эфир «Сроки выплат пособий при прямых выплатах по материнству».

– В Тюменской области с 1 июля 2020 года все пособия по больничным и материнству Фонд социального страхования перечисляет напрямую работникам на личный счет. Но чтобы фонд смог начислить и выплатить пособия, от работодателя нужны необходимые сведения. Как у работодателя, так и у фонда есть строго регламентированные сроки, – рассказывает Елена Кашкарова, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы.

Что необходимо знать, какие документы потребуются, порядок обращения за выплатами и сроки перечисления пособий обсудим со специалистами Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Прямой эфир «Сроки выплат пособий при прямых выплатах по материнству» состоится 24 июля в 14.00 в Instagram @detkityumen.ru https://www.instagram.com/detkityumen.ru/.

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