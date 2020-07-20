2020-07-20T15:01:19+03:00
Общество

С Антипинского НПЗ требуют еще 95 миллионов рублей

В настоящее время завод проходит процедуру банкротства
Вадим Бегун
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С Антипинского НПЗ требуют еще 95 миллионов рублей.С Антипинского НПЗ требуют еще 95 миллионов рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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С Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который в настоящее время проходит процедуру банкротства, хотят взыскать более миллиона евро. Такие требования выдвинула компания из Санкт-Петербурга ООО «Гроссманн Рус». Однако арбитражный суд региона удовлетворил лишь часть иска.

Из информации, размещенной на сайте арбитражного суда области, следует, что изначально компания ходатайствовала о включении в реестр требований кредиторов 1 390 444 евро. Задолженность возникла на основании договора поставки оборудования от 2013 года.

Однако суд лишь частично согласился с озвученной суммой. Там признали обоснованным требование общества с ограниченной ответственностью «Гроссманн Рус» в размере 95 984 900 рублей. «В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать», – говорится в определении суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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