20 Июль 2020 2020-07-20T14:43:55+03:00

В Тюмени заступившийся за девушку молодой человек избил ее обидчика. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В тюменскую полицию обратились сотрудники больницы, куда поступил горожанин с тяжкими телесными повреждениями. Стражи порядка выяснили, что незадолго до этого местный житель с друзьями распивал алкоголь в одном из дворов областного центра.

В какой-то момент мужчина поругался с девушкой из находившейся неподалеку компании. После словесной перепалки тюменка позвонила знакомому, попросив урегулировать вопрос. Тот, приехав на место, несколько раз ударил кулаком по лицу потерпевшего и скрылся.

– Правоохранители установили личность подозреваемого – 25-летнего местного жителя. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU