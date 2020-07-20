Тюменка пырнула ножом супруга, который ходил голым у соседа дома
В уватскую полицию поступило сообщение из больницы. Дело в том, что туда с ножевым ранением доставили 33-летнего жителя поселка Туртас. Правоохранители задержали супругу потерпевшего.
По данным следствия, в день происшествия мужчина распивал спиртное у соседа в квартире. В компании также находилась молодая женщина. Супруга сельчанина вдруг появилась на пороге жилища, чтобы забрать мужа домой, однако застала его обнаженным в компании гостьи.
– Вспыхнул скандал. Супруг попытался успокоить жену, но получил удар кухонным ножом в плечо, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.
В отношении 29-летней гражданки возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU