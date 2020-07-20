В Тюмени станет больше платных парковок
В Тюмени в ближайшем будущем увеличится число платных парковок. Таким способом местные власти пытаются повысить безопасность дорожного движения.
Как отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра, позитивный опыт введения платного парковочного пространства в Тюмени уже есть – на улице Ленина. Ранее на хаотично заставленной парковке случались ДТП, а после введения платного режима она стала безопасной для автомобилистов.
– Зона платного парковочного пространства в нашем городе продолжает расширяться. Без введения платной парковки разгрузить центр города, а самое главное, обеспечить безопасность дорожного движения, невозможно. Этот способ признан действенным и эффективным не только в нашей стране, в этом направлении идут все развитые зарубежные страны. Расширение будет происходить постепенно, – отметил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.
По его словам, самым популярным способом оплаты придорожных парковок стало мобильное приложение «Тюменские парковки». С начала года его скачали уже более пяти тысяч раз. Благодаря программе оплата парковки существенно облегчается. Кроме того, там можно произвести постоплату.
ИСТОЧНИК KP.RU