20 Июль 2020 2020-07-20T13:52:07+03:00

В Тюмени станет больше платных парковок. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

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В Тюмени в ближайшем будущем увеличится число платных парковок. Таким способом местные власти пытаются повысить безопасность дорожного движения.

Как отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации областного центра, позитивный опыт введения платного парковочного пространства в Тюмени уже есть – на улице Ленина. Ранее на хаотично заставленной парковке случались ДТП, а после введения платного режима она стала безопасной для автомобилистов.

– Зона платного парковочного пространства в нашем городе продолжает расширяться. Без введения платной парковки разгрузить центр города, а самое главное, обеспечить безопасность дорожного движения, невозможно. Этот способ признан действенным и эффективным не только в нашей стране, в этом направлении идут все развитые зарубежные страны. Расширение будет происходить постепенно, – отметил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

По его словам, самым популярным способом оплаты придорожных парковок стало мобильное приложение «Тюменские парковки». С начала года его скачали уже более пяти тысяч раз. Благодаря программе оплата парковки существенно облегчается. Кроме того, там можно произвести постоплату.

ИСТОЧНИК KP.RU