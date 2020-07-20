20 Июль 2020 2020-07-20T13:49:33+03:00

Тюменцы жалуются на нехватку песка на детских площадках. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

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На портале «Тюмень – наш дом» местные жители просят навести порядок на детских площадках города. Где-то надо починить карусели, в другом месте – устранить скрип качели. С начала мая в эту категорию поступило более двухсот сообщений.

Некоторые жалуются на нехватку песка. Как раз такое сообщение отправил житель дома № 17 на улице Ивана Словцова. Управляющая компания тут же завезла песок на детскую игровую площадку. С подобной проблемой столкнулись и у дома № 29, корпус 1 на улице Энергостроителей. Вскоре им тоже завезли «строительный материал для куличиков».

– В рамках работы портала на решение вопроса дается восемь рабочих дней. Для отправки сообщения нужно зарегистрироваться на сайте, нажать кнопку «Добавить сообщение», зайти в нужную категорию, ввести адрес, указать проблему и добавить фотографию. После этого следует кликнуть на кнопку «Отправить сообщение», – проинформировали в комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU