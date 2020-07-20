Десятки животных погибли в тюменской деревне после удара молнии

20 Июль 2020 2020-07-20T13:07:29+03:00

В тюменской деревне погибли 50 коров после удара молнии. Фото - pixabay.com.

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На одной из ферм в деревне Кукушки Исетского района ночью произошел крупный пожар после удара молнии. В результате погибли 50 голов крупного рогатого скота.

– Вызов по поводу возгорания поступил в 21.25. Первые подразделения пожарных прибыли на место спустя 12 минут. Огнеборцам удалось спасти 350 коров, однако 50 животных погибли, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что спасатели ликвидировали пожар к половине шестого утра. К сожалению, пламя полностью повредило здание фермы. Дознаватели считают, что причиной возгорания стала молния.

ИСТОЧНИК KP.RU