20 Июль 2020 2020-07-20T11:39:14+03:00

Житель Омска погиб в страшном ДТП на тюменской трассе.

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В Тюменской области накануне, 19 июля, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Исетском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Авария случилась в пятом часу вечера на 138-м километре автодороги Шадринск – Ялуторовск.

– По предварительным данным, водитель автомобиля MAN не учел видимость и скорость и столкнулся со стоящим Volvo. В результате ДТП погиб 45-летний водитель MAN, житель Омска, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что водитель второй машины, 33-летний житель Дагестана, получил ушибы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося дорожного инцидента, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU