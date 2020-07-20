«Родители отвлеклись на других детей»: в тюменском селе утонул 4-летний мальчик

20 Июль 2020 2020-07-20T10:49:49+03:00

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В водоеме, расположенном недалеко от села Новая Заимка, в минувшую субботу, 18 июля, вечером было обнаружено тело 4-летнего ребенка. К сожалению, мальчик утонул, пока его родители занимались другими детьми. Местные следователи проводят процессуальную проверку.

– По предварительным данным, мальчик купался с семьей в водоеме, не оборудованном для купания. Пока родители отвлеклись на других детей, ребенок скрылся под водой. Через некоторое время спасатели нашли тело ребенка недалеко от берега, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи рекомендуют не отпускать несовершеннолетних детей на водные объекты одних без присмотра, не показывать негативный пример, купаясь в местах, где купание запрещено. Также следует выучить с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU