2020-07-20T10:48:10+03:00
Общество

Садили цветы, белили деревья, косили траву: тюменцы провели субботник перед Днем города

Участников обеспечили инвентарем, мешками и перчатками
Вадим Бегун
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Тюменцы провели субботник перед Днем города. Фото - департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.Тюменцы провели субботник перед Днем города. Фото - департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.
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Тюмень приводят в порядок ко Дню города. В субботнике приняли участие более 20 тысяч жителей областного центра, а также 3 350 хозяйствующих субъектов. Всех обеспечили инвентарем, мешками и перчатками.

С общей площади уборки в 21 663 тысяч квадратов вывезено более пяти тысяч кубометров мусора. В мероприятии задействовали 67 самосвалов и погрузчиков.

– Горожане отремонтировали и покрасили около четырех тысяч малых архитектурных форм, посадили 9,5 тысячи цветов, побелили более трех тысяч деревьев и около 20 тысяч метров бордюров. Также они обустроили более трех тысяч ограждений и скосили траву на площади 126 тысяч квадратных метров, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что субботник прошел с учетом ограничений, которые введены в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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