В Тюмени на выходных утонули три человека

20 Июль 2020 2020-07-20T10:05:08+03:00

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В Тюмени с начала лета на воде погибли шесть человек, в том числе один ребенок. За минувшие выходные печальная статистика пополнилась тремя летальными случаями.

– Умение плавать – еще не гарантия безопасности на воде. Открытый водоем – это всегда некоторый риск: даже уверенно держась на воде, можно заплыть слишком далеко от берега и устать, можно поранить ногу инородным предметом или запутаться в водорослях, можно оказаться на глубине и не найти сил выплыть, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

В ведомстве посоветовали не купаться в незнакомых местах, не заплывать за буйки, а также там, где установлены предупреждающие знаки. Также не стоит уплывать на надувных матрасах далеко от берега, купаться пьяным и устраивать игры в воде, связанные с захватами рук, ног, сковывающими движение. Обязательно научите плавать вашего ребенка, а находясь вблизи воды, не оставляйте детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU