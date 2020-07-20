2020-07-20T10:06:57+03:00
Происшествия

В Тюмени сотрудник автосалона продал машину клиента и забрал себе деньги

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени сотрудник автосалона продал машину клиента и забрал себе деньги. Фото - pixabay.com.В Тюмени сотрудник автосалона продал машину клиента и забрал себе деньги. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию поступило заявление от местного жителя. Потерпевший обратился в местный автосалон, чтобы ему помогли продать машину. Подписав все необходимые документы, заявитель отправился ждать положительного результата, однако дело приняло неожиданный оборот.

Менеджер по продажам, воспользовавшись своим служебным положением, продал автомобиль марки «Грейт-Вол», не поставив об этом в известность ни автосалон, ни законного владельца машины. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

– Позже заявитель узнал, что его имущество продано, а денег он не видел. Сумма ущерба, со слов потерпевшего, составила свыше 400 тысяч рублей. Вскоре стражи порядка задержали и доставили в отдел полиции ранее судимого 29-летнего жителя областного центра, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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