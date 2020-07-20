Врач вытащил из уха ишимца улитку

20 Июль 2020 2020-07-20T08:58:28+03:00

Пациент (да и сам медик) были крайне удивлены

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В областную больницу № 4 Ишима обратился 46-летний мужчина с жалобами на заложенность и чувство шевеления в ухе. Пациент предположил, что там могло засесть какое-то насекомое. И он не ошибался.

– При промывании мы были удивлены оба. В слуховом проходе находилась живая улитка-прудовик размером меньше сантиметра. В моей врачебной практике подобное случилось впервые, – отметил врач-оториноларинголог Александр Гартунг.

Сам пациент рассказал, что купал собаку в водоеме, но в воду не заходил.

– После того как собака вышла на берег и отряхнулась, я почувствовал, как будто что-то село на ухо, я смахнул, видимо, тем самым и подтолкнул улитку. Вернувшись домой, с супругой попытались самостоятельно извлечь, но поняли, что этого делать не стоит, дабы не навредить. Пришлось ехать в больницу, доктор оперативно, профессионально сразу промыл ухо и обнаружил улитку. Это был шок, – делится своими эмоциями ишимец.

Врачи же напоминают, что самим извлекать насекомых из ушей категорически запрещается. Всякие попытки это сделать будут лишь способствовать дальнейшему проталкиванию в глубь слухового прохода, можно нанести травму.

ИСТОЧНИК KP.RU