В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 57 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.
– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Будьте внимательны на водоемах сами и следите за теми, кто находится рядом: ваше внимание и помощь могут потребоваться оказавшимся в беде. Особое внимание – детям, не оставляйте их без присмотра. Только при соблюдении необходимых правил поведения и мер безопасности можно избежать экстренной ситуации. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, – напоминают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU