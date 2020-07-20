2020-07-20T08:21:05+03:00
Происшествия

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара

Местным жителям напомнили об опасности открытого огня
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара. Фото ГУ МЧС по Тюменской области.В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара. Фото ГУ МЧС по Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 57 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали ГСМ с проезжей части.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Будьте внимательны на водоемах сами и следите за теми, кто находится рядом: ваше внимание и помощь могут потребоваться оказавшимся в беде. Особое внимание – детям, не оставляйте их без присмотра. Только при соблюдении необходимых правил поведения и мер безопасности можно избежать экстренной ситуации. Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101, – напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Омска погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Очередной антирекорд: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 июля 2020 года увеличилось на 112 человек
В тюменских магазинах нашли неизвестный антисептик
«Родители отвлеклись на других детей»: в тюменском селе утонул 4-летний мальчик
Садили цветы, белили деревья, косили траву: тюменцы провели субботник перед Днем города
В Тюмени на выходных утонули три человека
В Тюмени сотрудник автосалона продал машину клиента и забрал себе деньги
Тюменцы надели обручи и сомбреро, чтобы соблюдать социальную дистанцию
Врач вытащил из уха ишимца улитку
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от «УРАЛСИБ Жизнь»
В Тюменской области за минувшую неделю произошло 92 пожара
Снизилось количество тюменцев, больных гепатитом
У тоболячки, которая оставила ключи в замке зажигания, угнали автомобиль
Тюменка перевела телефонному мошеннику более двух миллионов рублей
Погода на 20 июля в Тюмени: с утра – сильный дождь
Тюменские аграрии усилили профилактику птичьего гриппа
Тюменские дети рисуют лучший город Земли в канун его дня рождения
Спасительный вентилятор: почем ветродуи в Тюмени?
В Тюменской области снижается число больных гепатитом
Тюменский орнитолог подсказала, как защитить урожай от дроздов
В Тюменском районе – масштабное благоустройство сел
Тюменцы выбирают лицо набережной