Снизилось количество тюменцев, больных гепатитом

20 Июль 2020 2020-07-20T08:23:57+03:00

Чаще всего встречается гепатит С, но он излечивается полностью

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области на учете с различными видами гепатита в настоящее время состоит более 19 тысяч человек. Специалисты отмечают, что количество заболевших снижается.

– Чаще всего встречается гепатит С, но он излечивается полностью. Во многом это зависит от образа жизни пациента, состояния его организма и иммунитета, а также наличия сопутствующих заболеваний. Протекает заболевание в большинстве случаев бессимптомно, его первые признаки могут сопровождать и другие болезни. А вот хроническую форму гепатита В, к сожалению, излечить невозможно, но есть препараты, которые позволяют контролировать течение этого заболевания, – рассказал заведующий инфекционным отделением Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев.

Врач-инфекционист отметил, что заболевают чаще всех гепатитом С молодые, работоспособные люди. Основной путь заражения – через кровь, до 70% случаев связано с внутривенным употреблением наркотиков.

Лучшее средство профилактики гепатита В – вакцинация. Трехкратная прививка, которую проводят после рождения ребенка, включена в Национальный календарь профилактических прививок. Также бесплатную вакцинопрофилактику проходят и взрослые из группы риска в возрасте до 55 лет. Остальные граждане могут сделать прививку за счет собственных средств. А вот от гепатита С вакцины нет.

ИСТОЧНИК KP.RU