У тоболячки, которая оставила ключи в замке зажигания, угнали автомобиль

20 Июль 2020 2020-07-20T07:30:28+03:00

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В тобольскую полицию обратилась местная жительница с заявлением об угоне автомобиля. Правоохранителям девушка пояснила, что по неосторожности оставила ключи в замке зажигания, а когда вернулась, не обнаружила свой транспорт на месте.

– Задержанный 39-летний мужчина пояснил, что увидел торчащие в замке зажигания ключи и решил добраться до необходимого ему места на чужом авто. После он оставил его и пошел по своим делам. Имущество возвращено владельцу. Злоумышленник отпущен под подписку о невыезде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU