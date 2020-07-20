20 Июль 2020 2020-07-20T07:04:58+03:00

Тюменка перевела телефонному мошеннику более двух миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции № 1 городского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что доверилась мошенникам и перевела крупную сумму денег на чужие счета.

Горожанке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что якобы банковской системой защиты зафиксированы подозрительные операции по ее счету. Для того чтобы защитить финансы, необходимо срочно снять всю имеющуюся наличность и поместить на резервный счет.

– Доверившись неизвестному, пострадавшая поспешила к ближайшему банкомату для того, чтобы выполнить полученные инструкции. Злоумышленник выяснил, что у нее есть и другие вклады, и продолжил запугивать потерпевшую. В общей сложности сумма ущерба составила более 2 268 000 рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU