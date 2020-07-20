Погода на 20 июля в Тюмени: с утра – сильный дождь

20 Июль 2020 2020-07-20T07:06:16+03:00

В Тюмени с самого с утра пройдет сильный дождь. Фото - pixabay.com.

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Сегодня, 20 июля, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Утренний очень сильный дождь c грозой закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 18 – 19 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 18 – 24 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

20 июля отмечается день памяти преподобной Евдокии, княгини Московской. В народе этот день назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено. Наши предки наставляли: «Сгребешь сено в кучи, так и не страшись тучи». Наши предки заметили: какова Авдотья Сеногнойка, таков будет и ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU