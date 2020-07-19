2020-07-19T17:25:01+03:00
Экономика

Тюменские аграрии усилили профилактику птичьего гриппа

В регионе предприняли дополнительные меры по безопасности производства
Лина Орлова
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Биобезопасность в птицеводстве стоит на первом месте. Фото: pixabay.comБиобезопасность в птицеводстве стоит на первом месте. Фото: pixabay.com
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Птицефабрики Тюменской области заняты дополнительным обеспечением биобезопасности. Так, На предприятии «ПРОДО Тюменский бройлер» завершился очередной инвестпроект, направленный на профилактику распространения птичьего гриппа, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

В этом месяце компания ввела в эксплуатацию центральный дезинфекционный барьер, пояснила директор птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана Величко.

– В последние десятилетия мы не раз сталкивались с катастрофическими последствиями для сельхозпредприятий, например, от птичьего гриппа. Поэтому сейчас все транспортные средства при въезде на территорию проходят через дезинфицирующую рамку, которая распыляет специальные препараты по всему периметру кузова. Это существенно снижает риск занесения вирусов и внешних бактерий на территорию птицефабрики, – сказала она.

Чтобы не допустить перенос вирусов между корпусами выращивания птицы и разными зонами производства, также сделаны дополнительные дезбарьеры на территории.

Как отметил заместитель начальника управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов, особенностью Тюменского района является то, что здесь сосредоточены крупные животноводческие и птицеводческие предприятия. Потому тема биобезопасности стоит на первом месте.

– Это хорошо понимают руководители предприятий, так что здесь у нас полное взаимопонимание. Тем более, что в госпрограмме развития сельского хозяйства этому уделено особое внимание. К сожалению, практически каждый год от распространения различных болезней животных и птиц сельхозпроизводства терпят убытки, так что любые повышенные меры биобезопасности лишними не будут, – пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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