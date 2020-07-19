Тюменские дети рисуют лучший город Земли в канун его дня рождения
Конкурс детского рисунка «Нарисуй Тюмень» проходит с 12 по 25 июля. Организатором соревнований юных художников стал Дом культуры «Орфей», сообщает «Вслух.ру».
Самым маленьким участникам творческого состязания 5 лет. Художники изображают мост Влюбленных, ТЦ «Калинка», новостройки, парки, озера и даже железную дорогу. Победителей определят по количеству лайков в соцсетях.
Чтобы принять участие в конкурсе, родителям маленьких дарований нужно прислать копию рисунков в паблики «Орфея» в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Либо по электронной почте: orfei-bereznyaki@yandex.ru. Необходимо указать фамилию, имя, возраст авторов.
ИСТОЧНИК KP.RU