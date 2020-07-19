Тюменские дети рисуют лучший город Земли в канун его дня рождения

19 Июль 2020 2020-07-19T17:02:21+03:00

Юных горожан приглашают к участию в творческом конкурсе

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Конкурс детского рисунка «Нарисуй Тюмень» проходит с 12 по 25 июля. Организатором соревнований юных художников стал Дом культуры «Орфей», сообщает «Вслух.ру».

Самым маленьким участникам творческого состязания 5 лет. Художники изображают мост Влюбленных, ТЦ «Калинка», новостройки, парки, озера и даже железную дорогу. Победителей определят по количеству лайков в соцсетях.

Чтобы принять участие в конкурсе, родителям маленьких дарований нужно прислать копию рисунков в паблики «Орфея» в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Либо по электронной почте: orfei-bereznyaki@yandex.ru. Необходимо указать фамилию, имя, возраст авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU