2020-07-19T16:21:50+03:00
Экономика

Спасительный вентилятор: почем ветродуи в Тюмени?

В магазинах подорожали вентиляторы
Лина Орлова
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Цены на вентиляторы в Тюмени - от 400 до 4600 рублейЦены на вентиляторы в Тюмени - от 400 до 4600 рублейФото: Ирина Ромашкина
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Двухнедельная жара повлияла на стоимость вентиляторов: этот товар пользуется большим спросом, ведь не всем по карману кондиционеры, а запустить искусственный ветерок в квартире – спасительная необходимость. Какой лучше всего подойдет для дома, выяснила «Тюменская область сегодня».

В магазинах можно встретить три вида вентиляторов: потолочный, напольный и настольный. Первый потребует наибольших усилий – его нужно монтировать в потолок. Но в применении удобен тем, что до такого ветродуя не доберутся дети и животные.

Если вам приходится переживать жару за рабочим столом, подойдет настольный вентилятор. Цены на него варьируются от 400 до 1600 рублей в зависимости от комплектации, бренда и желания нажиться продавца. Есть вентиляторы с разной скоростью вращения винтов. Она меняется при нажатии кнопочек на ножке вентилятора. Настольные приборы могут как стоять на столе, так и прикрепляться на край столешницы по типу прищепки.

Наибольшую популярность у тюменцев завоевал напольный вентилятор. Найти его по привлекательной цене сейчас сложно. Крупные магазины бытовой техники повысили цены. Например, в одном из них напольный вентилятор на крестовине с простым пультом стоил 4600 рублей, при этом ценник говорил, что это скидка и ранее этот товар предлагался на 2 000 дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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