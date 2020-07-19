2020-07-19T16:24:38+03:00
Здоровье

В Тюменской области снижается число больных гепатитом

Наибольшее количество больных страдает гепатитом С
Лина Орлова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В настоящее время в Тюменской области более 19 000 человек состоит на учете с различными видами гепатита. Специалисты Многопрофильного консультативно-диагностичекого центра отмечают, что количество заболевших хоть и медленно, но все-таки снижается.

Наибольшее количество больных страдает гепатитом С. Первые признаки заражения – немотивированная усталость, снижение аппетита, боли в мышцах, суставах, а также тяжесть в правом подреберье. Эта болезнь излечивается полностью и нередко протекает бессимптомно, но вакцин от него нет. Более сложная ситуация с лечением гепатита B.

– Хроническую форму гепатита В, к сожалению, излечить невозможно, но есть препараты, которые позволяют контролировать течение заболевания. Отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. На базе нашего центра реализуется программа по лечению хронических вирусных гепатитов, – рассказывает заведующий инфекционным отделением Многопрофильного консультативно-диагностического центра, врач-инфекционист Денис Селезнев.

Предотвратить заболевание помогает вакцинация. Трехкратная прививка после рождения ребенка включена в национальный календарь. Бесплатную вакцинацию проходят и взрослые из группы риска в возрасте до 55 лет. Остальные могут сделать прививку за собственные средства.

– Сегодня разработаны современные противовирусные препараты прямого действия. Они легче переносятся, а срок лечения сокращается с шести месяцев до 8 – 16 недель. Эффективность некоторых препаратов достигает 99%, но всё индивидуально. Единственный минус – высокая стоимость. В 2020 году средства на реализацию специальной программы на территории Тюменской области увеличили в два раза, – отмечает Денис Селезнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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