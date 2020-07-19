Тюменский орнитолог подсказала, как защитить урожай от дроздов

19 Июль 2020 2020-07-19T13:04:37+03:00

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В Тюмени дрозды стали вредить урожаю, об этом сообщили дачники. По их наблюдению, птицы облюбовали дачные участки и не планируют покидать их. Как избавиться от крылатых вредителей, выяснило ИА «Тюменская линия».

Орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос рассказала, что дрозд-рябинник относится к оседлым, гнездящимся видам птиц. Из-за теплой зимы большинство их остались на зимовку в лесах и парках города. Например, большая численность дроздов-рябинников осталась обитать в Гилевской роще и лесопарке «Затюменский».

Однако немало дроздов поселилось и на дачных участках, где они могут найти еду: ягоды, ранетки, рябину, калину, боярышник. Чтобы спасти урожай от непрошенных гостей, нужно смастерить чучело хищной птицы из пластиковых бутылок, шуршащих мусорных пакетов, резиновых колес, предложила Мария Лупинос. Она уточнила, что предсказать численность дроздов на следующее лето сложно. Это будет зависеть от конкретных погодно-климатических особенностей зимы и следующей весны.

ИСТОЧНИК KP.RU