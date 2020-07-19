2020-07-19T12:59:54+03:00
Недвижимость

В Тюменском районе – масштабное благоустройство сел

Строители ремонтируют дороги, школы и детсады, а волонтеры восстанавливают памятник архитектуры
Лина Орлова
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Фото:Владимир СкалдинФото:Владимир Скалдин
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Более 2,5 км дорог и около 5,5 км тротуаров обустроят во всех трех населенных пунктах Ембаевского муниципального образования в 2020 году, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Кроме того, к концу августа в селе Яр завершат строительство спортивной площадки на школьном стадионе. Сейчас идет приемка детской спортивной площадки у одного из домов на улице Источник, которую помогли построить депутат думы Тюменского муниципального района, директор Яровской школы Наталья Филиппова и председатель Ембаевской сельской думы Владимир Чемоданов.

Запланировано строительство уличного освещения с энергосберегающим оборудованием на площадке ИЖС для многодетных семей в селе Ембаево, здесь также укрепят асфальтовой срезкой имеющиеся грунтовые дороги.

В селах Ембаво и Яр до 1 августа планируется обустроить новые контейнерные площадки. В этих поселках установили пешеходные светофоры у детских дошкольных учреждений. Также в Ембаево начались работы по сносу здания старого детского сада, на месте которого будет построен новый.

Помимо этого, в Ембаево восстанавливают здание XIX века на улице Советской, новый облик дому придают участники движения «Том Сойер фест». Планируется, что старинный особняк станет частью музея татарской культуры.

До конца 2020 года будет решена многолетняя проблема жителей Ембаевского муниципального округа с качеством воды. Строительство магистрального водопровода на территории муниципалитета в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и ООО «Тюмень Водоканал», уже началось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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