2020-07-19T11:02:48+03:00
Общество

Тюменцы выбирают лицо набережной

Тюменцам предлагают выбрать мемоджи, которое станет лицом Instagram-аккаунта набережной
Светлана БОРИСОВА
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У представленных на выбор мемоджи можно распознать разные характерности при помощи их эмоций. Фото профиля @naberezhnaya.t в InstagramУ представленных на выбор мемоджи можно распознать разные характерности при помощи их эмоций. Фото профиля @naberezhnaya.t в Instagram
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Тюменцам предлагают выбрать мемоджи*, которое станет лицом Instagram-аккаунта набережной. На выбор представлены пять разных анимированных стикеров. Решение примут путем голосования, итоги подведут 20 июля на странице городской достопримечательности.

У представленных на выбор мемоджи можно распознать разные характерности при помощи их эмоций. Отличаются и внешние черты — цвет кожи, волос, прическа, аксессуары и головные уборы.

Создатели отмечают, что таким образом набережная приобретет лицо и станет к горожанам еще ближе. Посмотреть все мемоджи и проголосовать можно по ссылке.

Напомним, аккаунт появился в проекте по разработке площадки набережной у «Конторы пароходства» от моста Челюскинцев до Масловского взвоза. Подписчикам было предложено поделиться идеями по благоустройству достопримечательности. Аккаунт является действующим, в нем можно найти воспоминания, мнения, советы от набережной и задать ей вопрос.

Создатель аккаунта — мультицентр «Контора пароходства». С онлайн-афишей и действующими проектами можно познакомиться на сайте конторапароходства.рф.

А также в социальных сетях: ВКонтакте: https://vk.com/kontora72, Instagram: https://www.instagram.com/kontora_parohodstva/, Facebook: https://www.facebook.com/kontora72/

*Мемоджи — анимированные лица, которые можно запрограммировать двигаться в соответствии с эмоциями пользователь

ИСТОЧНИК KP.RU

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