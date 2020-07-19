В Тюмени готовят «Золотой маршрут» для туристов

19 Июль 2020 2020-07-19T10:32:52+03:00

Существует много техник золотного шитья, многие из них были забыты. Сейчас их возрождают. Фото: admtyumen.ru

Изменить размер текста: A A

Новый туристический маршрут готовит Фонд развития «Содружество». Жителей Тюмени и гостей региона будут знакомить с золотным шитьем, туристам представят изделия, созданные сибирскими мастерицами на протяжении трех столетий, сообщает «Вслух.ру»ю

У маршрута три пункта назначения, сообщила руководитель фонда развития «Содружество», магистр музеологии Елена Сулейманова. В музее «Дом Машарова» туристам покажут коллекцию памятников золотного шитья XVIII-XIX веков – национальные головные уборы. Есть здесь и современные изделия. Например, панно «Голубь Победы», вышитое золотыми нитками. Тюменские мастерицы создали его в честь 75-летия Победы. Существует много техник золотного шитья, многие из них были забыты. Сейчас их возрождают.

В Ембаевском сельском музее посетителям расскажут об истории и культуре сибирских татар, покажут нагрудное украшение и головной убор XIX века с золотной вышивкой. Экспонаты Ембаевского сельского музея входят в федеральный музейный фонд.

Также в маршрут вписан Тобольский Иоанно-Введенский женский монастырь.

ИСТОЧНИК KP.RU