2020-07-19T10:40:01+03:00
Общество

Преподаватели тюменских вузов снялись в сериале

Новые серии будут выходить до сентября
Лина Орлова
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Героем первой серии стал доцент кафедры искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ Константин Шохов. Скриншот видеоГероем первой серии стал доцент кафедры искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ Константин Шохов. Скриншот видео
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Тюменские преподаватели стали участниками проекта «Такие же были» – это многосерийник, каждый эпизод которого посвящен истории одного из героев. Как сообщает «Мегатюмень», герои выпусков делятся самыми яркими воспоминаниями студенчества: о розыгрышах в общежитии, любимых и нелюбимых преподавателях, развлечениях, ошибках, первых заработанных деньгах.

Проект создают для абитуриентов, чтобы будущие студенты не боялись нового жизненного этапа.

— Мы не смотрим свысока на зрителя, говоря: вот какой серьезный преподаватель! Наоборот, в проекте мы хотим показать, что преподаватели – такие же бывшие студенты. Хотим создать некую связь между разными поколениями. Отсюда и название проекта «Такие же были». Преподаватели тоже ошибались, целовались, тусовались. Об этом они и рассказывают в нашей серии интервью, – рассказал автор проекта Евгений Стасенко.

Гостем первой серии стал доцент кафедры искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ Константин Шохов. В студенчестве у него было необычное прозвище, которое ему дал студент старшего курса. А еще Шохов на одну из студенческих вечеринок надел костюм матраца. Были и хулиганские выходки: с сокурсниками разворачивали «Запорожец» преподавателя задом наперед, что вызывало проблемы с выездом.

Второй выпуск посвятили профессору кафедры театральной режиссуры ТГИК Марине Жабровец. Она вспомнила про первый поцелуй и розыгрыши в студенческом общежитии и как с сестрой-близняшкой шутили над парнями.

Третья серия выйдет 22 июля. В ней о своей молодости расскажет Игорь Чубаров SAS (Школа перспективных исследований ТюмГУ). Новые серии будут выходить до сентября. Следите за проектом в группе "Студенты Тюмени | Мой портал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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