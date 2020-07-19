2020-07-19T09:17:57+03:00
Общество

Волонтеры тюменского центра «Милосердие» займутся садоводством

Проект «Новая надежда» помогает социализироваться бывшим бездомным тюменцам
Лина Орлова
Поделиться:
Специалисты «Милосердия» помогают наладить семейные отношения. Фото: центр помощи "Милосердие"Специалисты «Милосердия» помогают наладить семейные отношения. Фото: центр помощи "Милосердие"
Изменить размер текста:

Теплицы, садовый инвентарь, рассаду закупил тюменский центр помощи «Милосердие» для организации проекта «Новая надежда». Садовые принадлежности понадобились волонтерам и постояльцам центра, чтобы высаживать капусту, огурцы, помидоры, зелень, другие овощи, поясняет «Тюменская область сегодня».

По словам заместителя директора центра Натальи Грачевой, теплицы большие и предназначенные для большого количества саженцев и рассады. Проект «Новая надежда» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Волонтеры центра помогают в социальной адаптации женщинам с пагубными зависимостями: в «Милосердии» мамы со сложной судьбой могут проходить реабилитацию не отделяясь от детей.

Кроме того, в центре помогают с восстановлением документов, оформлением выплат и пособий, способствуют решению вопросов с алиментами. Специалисты «Милосердия» помогают наладить семейные отношения и осуществляют профилактическую программу по утверждению трезвости, духовно-нравственного воспитания. Для детей проводят отдельные интересные, полезно-развлекательные мероприятия.

Центр помощи «Милосердие» находится по адресу: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70. Здесь также предоставляют временное жилье, оказывают консультативную и психологическую помощь лицам, находящимся в кризисной ситуации. Подробнее – по телефону 8 (3452) 62-65-65, горячая линия – 8-800-302-15-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы выбирают лицо набережной
В Тюмени готовят «Золотой маршрут» для туристов
Преподаватели тюменских вузов снялись в сериале
Волонтеры тюменского центра «Милосердие» займутся садоводством
Как ухаживать за питомцами в жару, рассказала тюменский ветеринар
Погода на 19 июля в Тюмени: ждем дождя, аномальная жара продолжается
Школа реставратора для бойцов поисковых отрядов и школьников открывается в Тюмени
Александр Моор рассказал о ситуации с лесными пожарами в Тюменской области
В Тюменской области подвели итоги акции «Соловьиные вечера»
В Тюменской области с начала года в авариях погибли четыре ребенка
В Ишиме под охрану взяты два памятника природы
Жара до +36, дождь, шквальный ветер и град: прогноз погоды в Тюмени на завтра
В центре Тюмени автобус насмерть сбил юношу на велосипеде
В Ишиме впервые сыграют в дворовый футбол на турнире
Для тюменских абитуриентов заработал сайт
Для тюменцев развивают дистанционные методы помощи в центре реабилитации
В Омутинском районе заработал моноинфекционный госпиталь
Тюменцы, знающие историю Мыса, могут выиграть приз
Новый антирекорд: число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 июля 2020 года увеличилось сразу на 109 человек
В Тюмени родился ребенок с одной почкой
Тюменская пенсионерка в «Инстаграме» учит делать заготовки на зиму