Волонтеры тюменского центра «Милосердие» займутся садоводством

19 Июль 2020 2020-07-19T09:17:57+03:00

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Теплицы, садовый инвентарь, рассаду закупил тюменский центр помощи «Милосердие» для организации проекта «Новая надежда». Садовые принадлежности понадобились волонтерам и постояльцам центра, чтобы высаживать капусту, огурцы, помидоры, зелень, другие овощи, поясняет «Тюменская область сегодня».

По словам заместителя директора центра Натальи Грачевой, теплицы большие и предназначенные для большого количества саженцев и рассады. Проект «Новая надежда» реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Волонтеры центра помогают в социальной адаптации женщинам с пагубными зависимостями: в «Милосердии» мамы со сложной судьбой могут проходить реабилитацию не отделяясь от детей.

Кроме того, в центре помогают с восстановлением документов, оформлением выплат и пособий, способствуют решению вопросов с алиментами. Специалисты «Милосердия» помогают наладить семейные отношения и осуществляют профилактическую программу по утверждению трезвости, духовно-нравственного воспитания. Для детей проводят отдельные интересные, полезно-развлекательные мероприятия.

Центр помощи «Милосердие» находится по адресу: г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70. Здесь также предоставляют временное жилье, оказывают консультативную и психологическую помощь лицам, находящимся в кризисной ситуации. Подробнее – по телефону 8 (3452) 62-65-65, горячая линия – 8-800-302-15-86.

ИСТОЧНИК KP.RU