Как ухаживать за питомцами в жару, рассказала тюменский ветеринар

19 Июль 2020 2020-07-19T07:17:40+03:00

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Питомцам сложно переносить слишком высокие температуры, они нуждаются в специальном уходе, сообщает «АиФ - Западная Сибирь». Издание обратилось за рекомендациями для тюменцев к ветеринару Валентине Менжиновой, которая в первую очередь запретила выводить на прогулку животных в самый солнцепек – у него может случиться тепловой удар.

Питомцев нельзя оставлять в салоне автомобиля, пока вы гуляете по торговому центру или отправились в магазин за продуктами. При 30 градусах на улице за 7-10 минут в салоне авто температура вырастает до 60-70 градусов, а это очень опасно, говорит ветеринар Валентина Менжинова.

Собаку лучше выгуливать рано утром и вечером после захода солнца, а в жару мохнатого друга лучше оставить дома с включенным кондиционером или вентилятором. У питомца всегда должна быть питьевая вода, а вот в еде они нуждаться особо не будут. Собаки и кошки в жару предпочитают в такие дни как можно меньше двигаться, энергию не расходуют, потому и в еде нуждаются меньше.

Когда собаке жарко, они начинают тяжело дышать с открытой пастью и высунутым языком. О перегреве и обезвоживании сообщат обильное слюноотделение и красные сухие десна. В этом случае животное нужно поместить в прохладное помещение и налить ему воды. Не помешает собаке искупаться, например, можно полить шерсть из шланга или искупать питомца в ванне с прохладной водой.

ИСТОЧНИК KP.RU