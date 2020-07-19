Школа реставратора для бойцов поисковых отрядов и школьников открывается в Тюмени
С понедельника, 20 июля, стартует ежегодная «Школа реставратора», на которой бойцы поисковых отрядов и тюменские школьники обучат реставрации и восстановлению предметов времен Великой Отечественной войны, а также основам музейного дела.
Как сообщает ИА «Тюменская линия», участников ждут теоретические и практические занятия. Ребятам расскажут о Красной армии, об обмундировании бойцов КА, снаряжении, вооружении армии. Детей научат идентифицировать предметы, оформлять паспорт реставрации, а также преподадут лекции о видах и способах реставрации.
На практике ребята займутся восстановлением и реставрацией находок тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях. Экспонаты презентуют в Музее истории поискового движения Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU