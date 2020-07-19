2020-07-19T06:27:05+03:00
Общество

Школа реставратора для бойцов поисковых отрядов и школьников открывается в Тюмени

Ребята займутся восстановлением предметов обихода солдат Красной армии
Лина Орлова
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В Тюмени с 20 июля по 2 августа пройдет ежегодный проект «Школа реставратора» для бойцов поисковых отрядов и тюменских школьников. Фото: ТРОО «ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР»В Тюмени с 20 июля по 2 августа пройдет ежегодный проект «Школа реставратора» для бойцов поисковых отрядов и тюменских школьников. Фото: ТРОО «ОБЛАСТНОЙ ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР»
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С понедельника, 20 июля, стартует ежегодная «Школа реставратора», на которой бойцы поисковых отрядов и тюменские школьники обучат реставрации и восстановлению предметов времен Великой Отечественной войны, а также основам музейного дела.

Как сообщает ИА «Тюменская линия», участников ждут теоретические и практические занятия. Ребятам расскажут о Красной армии, об обмундировании бойцов КА, снаряжении, вооружении армии. Детей научат идентифицировать предметы, оформлять паспорт реставрации, а также преподадут лекции о видах и способах реставрации.

На практике ребята займутся восстановлением и реставрацией находок тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях. Экспонаты презентуют в Музее истории поискового движения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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