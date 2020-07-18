2020-07-18T18:10:24+03:00
Происшествия

Александр Моор рассказал о ситуации с лесными пожарами в Тюменской области

Чаще все в возгорании виноват человек
Вадим Бегун
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Александр Моор рассказал о ситуации с лесными пожарами в Тюменской области. Фото - pixabay.com.Александр Моор рассказал о ситуации с лесными пожарами в Тюменской области. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области в ближайшие несколько дней ожидается высокая степень пожарной опасности. Если в понедельник лесопожарные службы ликвидировали три возгорания, то в четверг спасатели боролись уже с восемью.

«Да, жара увеличивает скорость распространения огня. Но чаще всего, в возникновении лесного пожара виноват человек. Из-за беспечности, равнодушия одних людей, сотни других потом рискуют жизнью, чтобы защитить наши леса, села, города. Спасибо каждому из тех, ко встал на защиту, каждому, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности!», – поблагодарил пожарных губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Глава региона попросил не забывать, что в области действует особый противопожарный режим: в лесах запрещено разводить костры, а также готовить пищу на углях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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