Александр Моор рассказал о ситуации с лесными пожарами в Тюменской области
В Тюменской области в ближайшие несколько дней ожидается высокая степень пожарной опасности. Если в понедельник лесопожарные службы ликвидировали три возгорания, то в четверг спасатели боролись уже с восемью.
«Да, жара увеличивает скорость распространения огня. Но чаще всего, в возникновении лесного пожара виноват человек. Из-за беспечности, равнодушия одних людей, сотни других потом рискуют жизнью, чтобы защитить наши леса, села, города. Спасибо каждому из тех, ко встал на защиту, каждому, кто ответственно относится к природе и пожарной безопасности!», – поблагодарил пожарных губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».
Глава региона попросил не забывать, что в области действует особый противопожарный режим: в лесах запрещено разводить костры, а также готовить пищу на углях.
ИСТОЧНИК KP.RU