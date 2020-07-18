18 Июль 2020 2020-07-18T16:33:51+03:00

Жара до +36, дождь, шквальный ветер и град: прогноз погоды в Тюмени на завтра. Фото: Ольга Крыльцова

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На территории Тюменской области завтра, 19 июля, пройдут дожди. Но этом сюрпризы погоды не закончатся.

По данным Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, 4 – 9 метров в секунду, однако при грозе его порывы увеличатся до 18 метров в секунду. Температура воздуха +17…+22.

Днём будет облачно с прояснениями, также пройдут кратковременные дожди с грозами, местами выпадет град. В этот день будет дуть южный ветер с переходом на северный, со скоростью 6 – 11 метров в секунду. При грозе его порывы достигнут 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +31…+36.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – рекомендуют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU