В Тюменской области подвели итоги акции «Соловьиные вечера». Фото - "Соловьиные вечера в Тюменской области 28 -29 мая".

В Тюменской области подвели итоги всероссийской акции «Соловьиные вечера-2020». Акцию, которая проводилась уже в шестой раз, координировала орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос.

С 11 мая по 15 июня в Тюменской области была слышна песнь 49 соловьев. Первый из них подал голос в районе аэродрома Плеханово. Позже с птицами встречались жители села Кулаково, деревни Чащино, поселка Боровского, Ялуторовска, СНТ «Березняки», улиц Московский тракт, Щербакова, а также посетители парка им. Н.Я. Чукмалдина.

Силами активиста тюменского отделения Союза охраны птиц России Евгения Баянова удалось зафиксировать пение трех особей в Ялуторовском районе и двух – в Ишимском.

Наблюдения показывают, что численность соловьев в Тюмени остается на стабильном уровне. Наиболее оптимальные местообитания этого вида птиц приурочены к закустаренной пойме Туры, протекающей через город, а также к лесопарковым зеленым зонам города, где единовременно можно было услышать пение нескольких птиц, передает «Вслух.ру».