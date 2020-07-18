Для тюменских абитуриентов заработал сайт

18 Июль 2020 2020-07-18T14:34:28+03:00

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У абитуриентов сейчас горячая пора – поступление в вузы, колледжи и техникумы. В областной столице для ребят создали специальный сайт, где собрана вся информация о вступительной кампании – 2020. На платформе вчерашние школьники найдут сроки приема документов, количество бюджетных и договорных мест, необходимый минимум баллов по ЕГЭ, сведения о вступительных испытаниях, если такие есть, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Вся информация собрана с официальных ресурсов учебных заведений.

По словам авторов проекта, идея ресурса в том, чтобы просто и понятно донести до абитуриентов нужную информацию, упростить поиски информации. Также с платформы можно перейти на страницы учебных учреждений. Вся информация актуальна на 2020 год. Проект рассчитан на молодых людей от 16 до 20 лет, которые собираются поступать в вуз или ссуз впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU