Погода на 18 июля в Тюмени: жара на пределе

18 Июль 2020 2020-07-18T06:01:24+03:00

В Тюмени будет очень жарко. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 18 июля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, днем – плюс 34 – 35. Вечером столбики термометров покажут 25 – 32 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай.

Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака - к дождю. По этому поводу говорили: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи - будет дождь".

ИСТОЧНИК KP.RU