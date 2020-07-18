2020-07-18T06:01:24+03:00
Общество

Погода на 18 июля в Тюмени: жара на пределе

Небо закроют облака на целый день
Вадим Бегун
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В Тюмени будет очень жарко.В Тюмени будет очень жарко.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 18 июля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, днем – плюс 34 – 35. Вечером столбики термометров покажут 25 – 32 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай.

Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака - к дождю. По этому поводу говорили: "С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи - будет дождь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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