18 Июль 2020 2020-07-18T16:35:51+03:00

В Тюменской области с начала года в авариях погибли четыре ребенка. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменским автоинспекторам удалось стабилизировать аварийную обстановку с участием детей. В регионе произошло 133 ДТП с участием несовершеннолетних участников движения, что на треть меньше показателей прошлого года.

В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли четыре ребенка, еще 155 были ранены. 79 аварий произошло с участием юных пассажиров, 44 – с участием детей-пешеходов. С участием детей-велосипедистов случилось десять дорожных инцидентов.

– Есть беспокойство в связи с участившимися с началом жаркого периода ДТП с юными велосипедистами и детьми на самокатах, а также многочисленными авариями во дворах и жилых зонах, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей повторить с детьми ПДД, а в водителей – быть внимательнее на жилых территориях, учитывая возможность внезапного появления детей из-за припаркованного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU