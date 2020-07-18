18 Июль 2020 2020-07-18T16:37:29+03:00

В Ишиме под охрану взяты два памятника природы. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В Ишиме под охрану взяли природные памятники территориального значения «Народный парк» и «Березовая роща». Две лесные площадки были основаны в 1960-х годах.

Основное место «Березовой рощи» освоил березняк, есть и сосны, клубника, костяника, растут лиственницы и клен. Уникальность места заключается в множестве разновидностей птиц – 35 видов, 23 обитают в местности парка. Также здесь живут белки.

В «Народном парке» больше сосновых деревьев, помимо клена, тополей, растут вязы, яблоня и другие. Обилие грибов, ягод, множество животных – уток, других птиц, белок, зайцев. Это прекрасное место для отдыха, созданное человеком.

Стоит отметить, что памятники природы защищены от приватизации и застроек. Разрешено изучение земельных площадок в рамках памятников природы, работа по особой охране, культурный туризм, передает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU