В Ишиме впервые сыграют в дворовый футбол на турнире

18 Июль 2020 2020-07-18T14:36:01+03:00

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Первый ишимский турнир по дворовому футболу для юных спортсменов планируют провести в августе в День города. Однако есть одно условие: если будет снят режим ограничений.

Креативный продюсер мультицентра «Моя территория» в Ишиме Александр Текирев отметил, что турнир по дворовому футболу – это грантовый проект, который победил в конкурсе «Моя идея». На реализацию инициативы выделили 80 тысяч рублей.

– Идея родилась давно. Потом решили с ребятами, Александром Ромашёвым, Натальей Майер, ее воплотить. Сейчас всё в процессе, пока пандемия не дает расправить крылья, но мы ведем активную подготовительную работу, – рассказал Александр Текирев.

Организаторы задумали много сюрпризов. Так, они планируют пригласить на праздник чемпиона мира по фристайлу (его имя пока держится в секрете) и раздать подарочные мячи с автографами. Кто на них распишется – тоже тайна, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU