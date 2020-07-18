Для тюменцев развивают дистанционные методы помощи в центре реабилитации

18 Июль 2020 2020-07-18T14:38:31+03:00

Туда могут обратиться инвалиды и родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья

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Тюменский областной центр реабилитации инвалидов продолжает работать дистанционно. Сейчас набирает популярность контакт-центр, куда могут обратиться инвалиды и родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

– Чтобы не упустить возможности во время карантина, можно обратиться в наш контакт-центр, составить график индивидуальных консультаций, например, с логопедом и заниматься по скайпу. Есть случаи, когда в семьях, где воспитываются дети с психическими расстройствами, родители порой «выгорают». Тогда на помощь придет наш психолог, – рассказала директор центра реабилитации Лилия Нуримухаметова.

В контакт-центр также можно обращаться за помощью к врачу ЛФК. Здесь проконсультируют по вопросам обеспечения путевками в специализированные реабилитационные центры Тюменской области, подскажут, как обеспечить инвалида отдельными видами технических реабилитационных средств или протезно-ортопедических изделий за счет средств областного бюджета.

Контакт-центр доступен по телефону: 8 (3452) 422 322 или через кнопку «Заказать звонок» на http://orci72.ru в пн. – чт. с 08.00 до 17.00., в пт. – с 08.00 до 16.00, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU