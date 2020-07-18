2020-07-18T11:24:22+03:00
Общество

Тюменцы, знающие историю Мыса, могут выиграть приз

Горожане узнать семь чудес района
Вадим Бегун
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Тюменцы, знающие историю Мыса, могут выиграть приз.Тюменцы, знающие историю Мыса, могут выиграть приз.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в преддверии Дня города запустили квест «Семь чудес Мыса», который посвящен этому району. Участники могут не только узнать интересные факты, но и получить подарок.

С 14 июля в официальном паблике ДК «Водник» появляются видеосюжеты. Из них можно узнать, что первые временные поселения на Мысу археологи относят к рубежу 2-3 веков до нашей эры. Постоянное же проживание здесь началось более 300 лет назад. В то время были две деревни — Мысовская и Парфенова, а между ними сосновый бор, который начинался на Туринской пойме и тянулся к Тарманским болотам.

Новый период развития Мыса связан с Тюменским судостроительно-судоремонтным заводом, который построили купцы Иван Колчин и Иван Игнатов. Появление завода дало рабочие места и развитие территории, которая в середине 1950-х годов вошла в черту Тюмени.

В конце каждого видеосюжета ведущая показывает, где оставлен флаер с указанием геолокации. Его можно забрать и обменять в ДК «Водник» на памятную кружку, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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