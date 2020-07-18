18 Июль 2020 2020-07-18T10:38:07+03:00

В Тюмени родился ребенок с одной почкой. Фото - pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В тюменской ОКБ №2 спасли жизнь малышу, родившемуся с одной почкой. В больницу его перевели сразу из перинатального центра.

Ребенку требовалась постоянная очистка крови от токсинов. Для этого ему в брюшную полость экстренно установили специальную систему для очищения крови от токсинов.

Ранее для установки такой системы пациентов направляли в Москву, однако в этом случае времени не было. Анестезиолога Елену Егорову и хирурга Михаила Аксельрова выручил недавний обучающий курс по хирургическому лечению острой почечной недостаточности.

– Для детей с врожденными проблемами почек или ранней почечной недостаточностью такой способ очистки крови считается наиболее подходящим и одним из самых безопасных, – отметил Михаил Аксельров, заведующий одним из детских хирургических отделений ОКБ №2, главный детский хирург Тюмени и заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU