2020-07-18T10:38:07+03:00
Здоровье

В Тюмени родился ребенок с одной почкой

Малышу установили систему для очищения крови от токсинов
Вадим Бегун
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В Тюмени родился ребенок с одной почкой. Фото - pixabay.com.В Тюмени родился ребенок с одной почкой. Фото - pixabay.com.
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В тюменской ОКБ №2 спасли жизнь малышу, родившемуся с одной почкой. В больницу его перевели сразу из перинатального центра.

Ребенку требовалась постоянная очистка крови от токсинов. Для этого ему в брюшную полость экстренно установили специальную систему для очищения крови от токсинов.

Ранее для установки такой системы пациентов направляли в Москву, однако в этом случае времени не было. Анестезиолога Елену Егорову и хирурга Михаила Аксельрова выручил недавний обучающий курс по хирургическому лечению острой почечной недостаточности.

– Для детей с врожденными проблемами почек или ранней почечной недостаточностью такой способ очистки крови считается наиболее подходящим и одним из самых безопасных, – отметил Михаил Аксельров, заведующий одним из детских хирургических отделений ОКБ №2, главный детский хирург Тюмени и заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского ГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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