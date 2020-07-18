2020-07-18T09:35:31+03:00
Общество

Тюменская пенсионерка в «Инстаграме» учит делать заготовки на зиму

Женщина предлагает закатать в компот смородину и малину вместе
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка в «Инстаграме» учит делать заготовки на зиму. Фото - pixabay.com.Тюменская пенсионерка в «Инстаграме» учит делать заготовки на зиму. Фото - pixabay.com.
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Тюменская пенсионерка Ольга Иванова, имеющая почти 80 тысяч подписчиков в «Инстаграме», посредством соцсети делится рецептами, которые помогут пополнить запасы овощей и фруктов на зиму. На этот раз она предлагает приготовить компот из черной смородины и малины.

По рецепту местной звезды «Инстаграма», чтобы получить трехлитровую банку такого компота, нужно взять 500 граммов черной смородины, столько же малины и сахара. Кроме того, понадобится щепотка лимонной кислоты и воды по необходимости.

Смородину надо перебрать, убрать веточки, промыть, эти же процедуры выполнить и с малиной. Банки также следует хорошо промыть с содой, простерилизовать, а крышки прокипятить.

На дно стерилизованной банки выложить смородину, сверху малину, добавить сахар и лимонную кислоту, вскипятить воду и залить ягоду с сахаром на треть банки, прикрыть стерильной крышкой и дать постоять 10 – 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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