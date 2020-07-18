Тюменцы узнали, опасно ли носить маску в жару

18 Июль 2020 2020-07-18T09:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцам рассказали, насколько опасно носить маску в жару. Продолжительное ношение медицинского изделия, конечно, может вызывать дискомфорт, но о перегреве организма или интоксикации углекислым газом говорить не приходится.

– Нужно следить, чтобы маска плотно прилегала к лицу, но при этом позволяла свободно дышать. Одноразовые маски не следует использовать повторно и необходимо менять, как только они отсыревают. Намокшая маска затрудняет комфортное дыхание, а усиленное из-за жары потоотделение может быстрее приводить к её намоканию, – отметила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая.

Она также отметила, что в маске нет необходимости, если при нахождении на улице человек соблюдает социальную дистанцию и правила личной гигиены.

– Вирус не летает сам по себе в воздухе, для этого ему нужен «транспорт» – капельки жидкости. В сухую и жаркую погоду влага попросту высыхает. Если не прикасаться к лицу, особенно к глазам, рту и носу грязными руками, часто мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком, особенно при входе в помещение, риск заражения минимален, – поясняет представитель пресс-службы, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU