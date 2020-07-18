Победители онлайн-фотоконкурса «Мое Викулово» станут известны 24 июля

18 Июль 2020 2020-07-18T09:39:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области впервые в режиме онлайн пройдет фотоконкурс «Мое Викулово». Его участниками могут стать жители старше шести лет, работы принимаются до 20 июля.

– По условиям конкурса у нас есть три номинации. В каждую номинацию можно отправить только одну работу. Победителей фотоконкурса определят эксперты. Будет оцениваться соответствие номинации, качество работы. Имена победителей опубликуем в группе в соцсети «ВКонтакте» 24 июля, – сообщила заведующая досуговым отделом викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

Фотографии села Викулово и Викуловского района можно присылать в личные сообщения группы или администраторов, в комментарии под анонсом фотоконкурса с подписью: фамилия, имя автора работы и возраста, номер телефона для связи. Снимки можно направить в Viber или What'sApp по телефону 8-982-786-99-93, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU