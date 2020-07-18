2020-07-18T09:39:30+03:00
Общество

Победители онлайн-фотоконкурса «Мое Викулово» станут известны 24 июля

Участниками могут стать жители старше шести лет
Вадим Бегун
Поделиться:
Победители онлайн-фотоконкурса «Мое Викулово» станут известны 24 июля. Фото - pixabay.com.Победители онлайн-фотоконкурса «Мое Викулово» станут известны 24 июля. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюменской области впервые в режиме онлайн пройдет фотоконкурс «Мое Викулово». Его участниками могут стать жители старше шести лет, работы принимаются до 20 июля.

– По условиям конкурса у нас есть три номинации. В каждую номинацию можно отправить только одну работу. Победителей фотоконкурса определят эксперты. Будет оцениваться соответствие номинации, качество работы. Имена победителей опубликуем в группе в соцсети «ВКонтакте» 24 июля, – сообщила заведующая досуговым отделом викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

Фотографии села Викулово и Викуловского района можно присылать в личные сообщения группы или администраторов, в комментарии под анонсом фотоконкурса с подписью: фамилия, имя автора работы и возраста, номер телефона для связи. Снимки можно направить в Viber или What'sApp по телефону 8-982-786-99-93, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская пенсионерка в «Инстаграме» учит делать заготовки на зиму
Тюменцы узнали, опасно ли носить маску в жару
Победители онлайн-фотоконкурса «Мое Викулово» станут известны 24 июля
Погода на 18 июля в Тюмени: жара на пределе
«Выживают как могут»: в Тюмени дети, изнывающие от жары, купаются в фонтане
Тюменские следователи навестят ветерана, который копался в помойке
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта Arctic Connect
Самый «пьяный» день: в Тюмени автоинспекторы ловят нетрезвых водителей
На улице Чекистов в Тюмени в воскресенье отключат светофоры
Тюменцев, сливающих бетон в мусорный бак, заснял случайный прохожий
Выше нормы на 10 градусов: тюменцам на выходных обещают сильную жару
Пожилому тюменцу не присвоили звание «Ветеран труда» из-за сокращенного отчества
Врачи из Заводоуковска и Ишима получили областные награды
В Тюменской области парни спасли из горящего дома троих детей и их маму
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 июля 2020 года увеличилось на 84 человека
Девочка в больнице: в Тюмени ищут мужчину, склонившего подростка к приему наркотиков
На тюменском пляже водитель сбил людей и убежал
Зашел через незапертую дверь: ишимец, угрожая пенсионерке ножом, отобрал деньги
Тюменским компаниям субсидируют затраты на дезинфекцию
Под Тюменью в серьезном ДТП пострадали три человека
АО «Транснефть – Сибирь» передало в дар школе № 69 г. Тюмени книги о Федюнинском