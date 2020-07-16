Полицейские проводят рейды по тюменским пляжам

16 Июль 2020 2020-07-16T15:26:50+03:00

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В Тюмени сотрудники полиции, представители департамента безопасности жизнедеятельности города и МЧС провели профилактический рейд. На этот раз объектом проверок стали городские водоемы, не оборудованные для купания. Никакие запреты не останавливают горожан, желающих охладиться в воде.

Пруд Войновский облюбовали порядка 30 граждан. Кто-то отдыхал в беседках, другие просто загорали на берегу, а многие находились в воде, в том числе и дети.

– Старший инспектор ПДН провела с отдыхающими с детьми профилактические беседы. Взрослым напомнили, чем опасен отдых детей на воде без присмотра родителей. К сожалению, на сегодняшний день в области в воде погибли семь несовершеннолетних, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Проверяющие вручили местным жителям памятки и обратили их внимание на то, что запрет на купание на несанкционированных пляжах не случаен. Здесь не обследовано дно, не взяты пробы воды, а берег не оборудован спасательными средствами. Кстати, рейды на водоемах продолжатся до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU