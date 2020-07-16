16 Июль 2020 2020-07-16T15:00:50+03:00

В Тюмени ищут мужчину, ушедшего на танцы в 1991 году. Фото - СК по Тюменской области.

На момент исчезновения горожанину было 17 лет

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В Тюмени разыскивают мужчину, который 26 октября 1991 около девяти часов вечера ушел в танцевальный зал. Дмитрий Робков родился в 1974 году, и на момент исчезновения ему было 17 лет. До сих пор его местонахождение не известно.

По информации пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области, парень был одет в белый свитер с изображением птицы, брюки черного цвета и белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону следственного отдела по Центральному округу города Тюмени: 8 ( 3452)45-27-79 или по телефону полиции: (3452) 79-40-14.

ИСТОЧНИК KP.RU